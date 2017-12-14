Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan kararla, nihai fatura bedeli 50 bin liraya kadar olan otomobiller için yüzde 70 kredi alabilme şartındaki 50 bin lira sınırı, 100 bin liraya çıkarıldı. Yani otomobil almak isteyenler şimdi daha fazla kredi kullanabilecek. Bu da otomobil satışlarını artıracak. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, kredi limitlerinin güncellenmesi konusunda uzun süredir talepte bulunduklarını, bunun gerçekleşmesinin sektörünün önünü açacağını söyledi. Şahsuvaroğlu “Tüketici 50 bin liralık bir araç aldığında yüzde 30’unu peşin veriyordu. Fiyat 50 bin liranın üzerindeyse, 50 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 30, üzeri için yüzde 50 peşin vermek zorunda kalıyordu. Artık 50 bin liralık araç kalmadı. Düzenleme sektörü canlandıracak.” dedi.

ESKİDEN TAMAMI KREDİLİ OLUYORDU

2014 yılında krediler kısıtlanmadan evvel, taşıt alımının tamamının krediyle gerçekleştiğini hatırlatan Şahsuvaroğlu, “Bu tarihten sonra yüzde 70’i kredilendirilmeye başlandı. Bu karar tüketiciyi sınırlamıştı. Son bir yılda otomobil fiyatı dövizden dolayı yüzde 30 artınca satışlar hız kesmişti. Şimdi otomobile daha kolay ulaşım mümkün. Satışlar artacak. Türkiye’de satışların 1,3, hatta 1,4 milyonu rahatlıkla geçecektir.” diye konuştu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce ise 4 yıldır güncellenmeyen kredi limitinin artırılmasının sektöre yeni yıl müjdesi gibi olduğunu belirterek, satışların olumlu etkileneceğini ifade etti.

"KREDİ VADESİ 60 AY OLSUN"

Yeni düzenlemeye göre yüzde 70’i kredilendirilecek taşıt kredisi miktarının 100 bin liraya çıkmasını değerlendiren Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan “Kredi miktarı kadar vadesi de önemli. 2014 yılından itibaren getirilen kredi kısıtlamasıyla birlikte vadeler de 48 aya inmişti. Kredi tutarının yükseltilmesi iyi bir gelişme ancak vadenin de 6 aya (5 yıl) kadar uzaması sektöre olumlu etki sağlayacak. Özellikle ikinci el araçlarda önemli bir hareket sağlayacaktır.” dedi. Yükselin fiyatlar sebebiyle, peşin parası olmayanların otomobil alımını geciktirdiğini hatırlatan Denizaşan “İkinci el pazarı, sıfır pazardaki zammı henüz algılamadı. Yılbaşında fiyatlar artacak. Alımların artması için vadenin de 60 aya uzatılması gerekiyor. Bu düzenleme sektörün her yönlü büyümesini sağlayacaktır.” dedi.

HEM OTOMOTİV HEM BANKARI SEVİNDİRDİ

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, BDDK’nın taşıt kredilerindeki düzenlemenin yerinde olduğunu belirterek, “Bu düzenleme, taşıt satış piyasasını ve bankacılık kredi hacmini de olumlu etkileyecektir.” dedi. Artık ihtiyaç olarak görülen otomobil alımı konusunda maddi güçlük çekilmemesi için limit artırımının olumlu olduğunu dile getiren Küçük tüketicileri de ödeyemeyeceği taksitin altına girmemesi konusunda uyardı.

DÜZENLEME NE GETİRDİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2014 yılı başından itibaren uygulanan ve 50 bin liraya kadar taşıt alımında yüzde 70 kredi kullanım sınırı getiren düzenlemeyi değiştirdi. Değişiklikle 100 bin liraya kadar olan kredinin yüzde 70’i kredilendirilebilecek.

100 bin liranın üzerindeki araçlar için 100 bin liraya kadar yüzde 70, üzeri için yüzde 50 kredi verilecek. Daha önce otomobil bedelinin tamamı için kredi kullanılıyor, 5 yıla kadar vade uygulanabiliyordu.