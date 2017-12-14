Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da yaşlanan nüfus nedeniyle başarılı bazı şirketlerin el değiştirmek durumunda kaldığı bilgisini veren Alman şirketlerin yöneticileri, “Bu şirketleri Türk işadamları satın alabilir, işlerinde teknolojik olarak hızlı gelişim gösterebilir.” vurgusu yaptı. Ekim ayında Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Kalkınma Ajansı’nı ağırlayan Ege İhracatçı Birlikleri’nin bu seferki konuğu, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kalkınma Ajansı oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2017 yılı içinde Almanya ile çok sayıda iş birliği projesine imza attıklarını, bu sayede Türkiye’nin Almanya’ya ihracatının yüzde 8 arttığını söyledi.

GÜCÜMÜZ 66 MİLYAR AVRO

Ünlütürk, Almanya’daki Türklerin bugün 3 milyonluk bir kitleye ulaştığını, 1980’li yıllardan itibaren girişimci olup istihdam sağlayan Türk vatandaşlarının 720 bin kişiye iş imkanı, 15 milyar avroluk yatırım hacmi ile 66 milyar avro civarında ciroya ulaştıklarını ifade etti.