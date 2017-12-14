Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki kuruluş arasında İLITE Program iş birliği ile hazırlanan ‘Türkiye’nin Yükselen Liderleri’ araştırması, Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda düzenlenen ‘Gong Töreni’ ile tanıtıldı. Londra Borsası ELITE Program CEO’su Lucu Peyrano, Türkiye’nin önemli bir pazar olduğunu, Türkiye’nin önemli şirketlerinin uluslararası pazarlara taşınmasında yardımcı olacaklarını söyledi. TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadoğlu ise küçük ve orta boy işletmelere destek için anlaşma imzaladıklarını, 69 şirketten oluşan liste ile Londra Borsası’na geldiklerini belirterek, “İş birliğimizin ilk somut ürünü raporumuzun uluslararası tanıtımını Londra Borsası’nda yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Raporumuz yurt dışına açılacak, gelecek vaat eden çok sayıda işletmesi olduğunu gösterdi.” dedi.