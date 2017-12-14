Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, New York şubesinin resmi kapanış talebini FED ve New York Finansal Hizmetler Departmanı’na (NYSDFS) geçen yıl kasım ayında iletti. Bu başvurunun ardından Şube’de 2016 yılı Aralık ayında operasyon ve muhabirlik işlemlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

New York Finansal Hizmetler Departmanı’nın kapanışa ilişkin prosedür çalışmalarının yaklaşık bir yıl sürdüğü kaydedildi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından bankacılık lisansı New York NYSFDS’ye teslim edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ziraat Bankası ilgili mercilerin zorunlu kıldığı tüm uyum ve müşteri risk ölçümlerine ilişkin alt yapısı kurulu bir şekilde 21 Kasım 2017 tarihinde ABD’deki varlığını sonlandırdı. Konuya yakın kaynaklar şubenin kapatılmasının Banka’nın kendi isteği olduğunu belirterek, kararda Ziraat Bankası’nın Amerika’dan çıkarak Londra’daki bankacılık faaliyetlerinin artırılması planının etkili olduğunu söylediler.

Yetkililer, Ziraat Bankası’nın New York şubesinin kapatılması kararının yaklaşık 3 yıl önce alındığını belirterek, banka için büyüme alanının Londra olması konusunun kamuoyuyla da paylaşıldığını ifade ettiler.