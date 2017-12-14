Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan ve aralarında Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin de bulunduğu 4 şirkete üretim, 1 şirkete de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.

Doğalgaz piyasasında ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye doğalgaz depolama lisansı verildi.

Ayrıca petrol piyasasında, 1 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama, 6 şirkete dağıtıcı ve 1 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Öte yandan EPDK elektrik piyasasında 1 şirketin üretim ve 1 şirketin tedarik lisansını sonlandırırken, petrol piyasasında 4 şirketin madeni yağ ve 1 şirketin de depolama lisansını iptal etti.

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı ise yeniden yürürlük kazandı.