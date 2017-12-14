Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan ve aralarında Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin de bulunduğu 4 şirkete üretim, 1 şirkete de Organize Sanayi Bölgesi dağıtım lisansı verildi.
Doğalgaz piyasasında ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye doğalgaz depolama lisansı verildi.
Ayrıca petrol piyasasında, 1 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama, 6 şirkete dağıtıcı ve 1 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Öte yandan EPDK elektrik piyasasında 1 şirketin üretim ve 1 şirketin tedarik lisansını sonlandırırken, petrol piyasasında 4 şirketin madeni yağ ve 1 şirketin de depolama lisansını iptal etti.
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı ise yeniden yürürlük kazandı.