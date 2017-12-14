Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,79 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,72 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,90 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 2,48 ve balıkçılıkta yüzde 6,98 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,61, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,71 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 3,42 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 17,76 arttı

Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6,58, yağlı meyveler yüzde 5,03, çeltik yüzde 2,87 ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,14 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 4,58, tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 5,77 azalış gösterdi.