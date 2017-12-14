Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Aralık dolar euro fiyatları belli oldu. Dolar kaç lira? Euro ne kadar? soruları bugünlerde daha sık soruluyor. 14 Aralık dolar fiyatları geçtiğimiz günlere oranla yükselişine devam ediyor. İşte dolar fiyatlarındaki son durum...Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki faiz artırım kararının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere dünya genelinde birçok ülke merkez bankasının toplantısı yatırımcıların odağında olacak.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün sona eren yılın son toplantısından beklentiler doğrultusunda faiz artırım kararı çıktı. Fed, politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltirken, kararın 2'ye karşı 7 oyla alındığı ifade edildi. FOMC'nin çeyreklik ekonomik projeksiyonlarında, üyelerin 2018'deki faiz oranına ilişkin tahminlerinde önceki projeksiyona göre değişiklik olmaması dikkati çekti. Buna göre, FOMC'nin 2018 yılına yönelik medyan faiz oranı beklentileri yüzde 2,1'de sabit tutuldu. Bu oran, bankanın gelecek yıl 25 baz puanlık 3 faiz artışı yapmayı planladığına işaret ediyor.

Toplantı sonrası düzenlenen basın konferansında, son faiz artırımını ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Fed Başkanı Janet Yellen, FOMC'nin, politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığına çıkarma kararını, "kademeli sıkılaştırmanın güçlü istihdam piyasasını koruyacağı ve enflasyonu yüzde 2'ye dönmesini sağlayacağı gerekçesiyle aldığını" kaydetti. Yellen, ABD yönetiminin vergi sisteminde yapacağı değişikliklerin büyümeyi gelecek birkaç yılda muhtemelen biraz hızlandıracağına işaret ederken, güncellenen ekonomik projeksiyonların FOMC üyelerinin vergi paketine yönelik değerlendirmelerini yansıttığını bildirdi.

GÖZLER TCMB'YE ÇEVRİLDİ

TCMB, saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Beklentiler GLP'de 100 baz puan artış olacağı yönünde.

Uzmanlar, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında 100 baz puan artış bekliyor. Ekonomistlerden sadece biri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) ve borçlanma faiz oranında (faiz koridorunun alt bandı) 50 baz puanlık artış beklerken, diğerleri bu faizlerde değişiklik öngörmüyor.

TCMB, PPK'nın ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.

Euro ise, 4,52'nin üzerinde seyrediyor.