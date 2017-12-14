Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu açılıyor

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı'nın temeli 2012 yılında atılmıştı. Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olan 20 km’lik Üsküdar - Ümraniye - çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı, Türkiye’nin sürücüsüz ilk metro hattı olacağı bilgisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, resmi Twitter adresinden açıkladı.

Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy hattında 16 istasyon yer alacak ve 126 vagon bulunacak. İlk ve son durak arasında yolculuk eden bir kişi, toplam 24 dakikada istediği yere ulaşabilecek.

90 SANİYEDE BİR SEFER

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunda istasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 Saniyede bir ise sefer düzenlenecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Gayrimenkul uzmanları, hattın geçtiği bölgelerde ev fiyatlarının artış göstereceğini belirtiyor.