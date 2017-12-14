Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini yarım puan artırarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e çıkardı. Banka politika faizini yüzde 8'de bıraktı. Faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25, üst bant yüzde 9,25'te kaldı. Kararın ardından dolar 3,83 seviyesinden yükselerek 3,8913'ü gördü. Şu dakikalarda dolar 3,87 seviyesinde hareket ediyor.

"İKTİSADİ FAALİYET GÜCÜNÜ KORUYOR"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılı genelinde toplam talep güçlü bir seyir izlerken kredilerde hızlı bir artış gözlenmiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARINA DAİR RİSKLER ARTTI"

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir.

"GEREKİRSE SIKILAŞTIRMA YAPILACAK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."