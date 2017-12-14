Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Aralık çeyrek altın ve altın fiyatları ne kadar? gibi aradıklarınız bu haberde. Dün 154,6 lira seviyelerine kadar yükselen altının gram fiyatı, ABD'de açıklanan veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanışının hemen altında 153,9 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz...



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 değer kazanarak 154,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 254, Cumhuriyet altını 1.035 liradan satılıyor.

Fed'in faiz kararı sonrası doların küresel piyasalardaki değer kaybından olumlu etkilenen altının ons fiyatı da 1.260 dolar sınırına kadar yükseldi. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1.257 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, Fed'in, politika faizini, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltme kararı aldığını, faiz kararının piyasalar tarafından önceden satın alındığı için altın fiyatlarını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

Fed'in faiz kararından sonra dolar kurunda değer kayıpları yaşandığını ifade eden uzmanlar, dolar kurunun seyrinin altının gram fiyatının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.