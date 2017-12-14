Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da hava trafik kontrolörleri ve yer hizmeti görevlilerinin yarın yapacağı grevin, ülkedeki bazı havalimanlarında aksamalara neden olması bekleniyor. Grev nedeniyle yarınki bazı seferlerde iptaller yaşanırken, Türk Hava Yolları da grevden etkilendi. Bu kapsamda THY’nin İtalya'daki bazı seferleri iptal edildi.

Roma ve Milano seferleri iptal

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İtalya’da yaşanan grev nedeniyle 15 Aralık Cuma günü Roma’ya gerçekleştirilmesi planlanan TK1865 sefer sayılı uçuş ile Milano’ya gerçekleştirilmesi planlanan TK1895 sefer sayılı uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.