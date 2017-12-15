Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 76,77 puan (yüzde 0,31) azalışla 24.508,66 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,84 puan (yüzde 0,41) kayıpla 2.652,01 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 19,11 puan (yüzde 0,28) düşüşle 6.856,53 puana geriledi. Piyasaların fiyatladığı önemli gelişmelerin başında, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz oranlarını değiştirmeme kararı geldi.

Ayrıca ABD'de bu sabah açıklanan verilere göre, perakende satışlar, geçen ay beklentilerin 2 katından fazla artışla yüzde 0,8 yükseldi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 225 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı. Analistlere göre, piyasaların yarın vergi paketine ilişkin gelişmeler ve sanayi üretimi verisine odaklanması bekleniyor.