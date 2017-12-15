Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliği taşıyan Üsküdar-Ümraniye metrosu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşımda önemli bir hat olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabının açılışı için bugün tören düzenlenecek. Sürücüsüz hizmet verecek Üsküdar-Ümraniye metrosunun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Metronun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor.

Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton azalma sağlayacak hattaki trenlerin fren gücünden yararlanarak enerji geri dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.

Metronun birinci etabı olan Üsküdar-Ümraniye bölümü yani sürücüsüz kısmın uzunluğunu ise 10,5 kilometre. Bu bölüm; Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyondan oluşuyor.

Ayrıca hat, Üsküdar’dan Marmaray, Marmaray’dan Yenikapı-Hacıosman ve diğer metrolara entegre ediliyor. Bu hattı kullananlar, Üsküdar’da Marmaray, Altunizade ise metrobüs ile yolculuk yapabilecek.

Hizmete girecek metroyla Sancaktepe’den Üsküdar 27, Ümraniye 15, Kartal 62, Yenikapı, 39, Taksim 47, Hacıosman 71, Havalimanı 71 ve Olimpiyat Stadı 81 dakika olacak.

İnce işleri tamamlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun diğer kısımları ise 2018’in Haziran ayında hizmet vermeye başlayacak.