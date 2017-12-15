Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bu yılın üçüncü çeyreğinde gösterdiği yüzde 11,1’lik büyüme performansı, uluslararası kurum ve kuruluşların ülke ekonomisine yönelik tahminlerinde yeniden revizyonu gündeme getirdi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür, bu yıl uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerindeki sapmanın “anlayışla karşılanamayacağını” söyledi. Başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere birçok uluslararası kurumun yıl içinde Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini ciddi ölçüde yukarı çekmek zorunda kaldığına dikkati çeken Gür “Bazı kurumlar büyüme tahminlerini iki kat artırdı. Bu durum, modellerin yanlış kurgulandığı yönünde güçlü bir izlenim bırakmakta. Bu kurumlar, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını, şoklara karşı artan direncini ve uygulamaya konulan politikaların olası etkilerini görmezden gelerek tahminde bulunmaktadır. Bazı uluslararası kurumların revize edilmiş tahminleri bile gerçeğin çok uzağında kaldı. Tahminlerini daha gerçekçi yapmaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları veya yapamadıkları için yatırımcıların bu kurumlara olan güveni sarsılıyor. Türkiye dördüncü çeyrekte de büyümeye devam edecek. Şimdi yeniden revizeler gelecek” dedi. Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da “Yüzde 6’nın altında kalan beklentilerin artırılmasını bekleyebiliriz” ifadesini kullandı.