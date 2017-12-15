Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Projede yerli sanayi ürünlerinin kullanılabilmesi için demir piyasasının araştırıldığı öğrenildi. Bu amaçla teknik özellikler de belirlendi. Özellikle deprem ve muhtemel uçak çarpması gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maliyetleri düşürmek, kaliteyi yükseltmek, rekabet gücünü artırmak ve birbirini bütünleyerek sinerji oluşturan bir tedarik zinciri kurmak için, “nükleer küme” oluşturulması ve sonrasında “Nükleer Sanayi Bölgesi”nin hedeflendiği biliniyor. 2010 yılında ilk imzaların atıldığı santralin ilk ünitesinin, 2023’e kadar elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. Santralde her biri 1200 megavat kapasiteli 4 ünite bulunacak.