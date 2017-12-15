Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil Yol Projesi’nin 9 ili kapsayan önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Ekrem Yüce “Bu proje Doğu Karadeniz ve Türkiye’nin en önemli projelerinden biridir. Proje sayesinde hiçbir kuruluşun gerçekleştiremeyeceği yolları yaptık. 9 ilin önemli yaylalarını birleştirdik, geçişlerini sağladık. Kontrollü ve güvenli bir güzergah oluşturmayı hedefledik.” dedi.

YENİ YOL YAPMIYORUZ

Yeşil Yol Projesi kapsamında yeni bir yol yapmadıklarının altını çizen Yüce, şöyle devam etti: Samsun’dan başlayan yol, Artvin’e kadar devam ediyor. Yeşil Yol, ana gövdesi bin 800 kilometre olan 4 bin kilometrelik bir güzergahtır. Zaten bin kilometrelik bölümü kara yolları içine denk geliyor. Geri kalan 800 kilometrelik kısmını da tamamlamak üzereyiz. İnşallah 2018 yılında tamamen yolun bağlanmasını bitireceğiz. Milletimizin, hatta dünya insanlığının hizmetine açmış olacağız. Hiçbir şekilde hız ve ulaşım yolu değil. Tamamen gezi amaçlı ve görsele yönelik yoldur. Maksimum hız 70 kilometredir.