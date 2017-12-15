Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, katıldığı testle ilgili “Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çanakkale Boğazı’nda maksimum rüzgâr hızının saatte 100-120 kilometre olduğu görüldü. Biz bugün gerçekte hiçbir zaman oluşmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rüzgâr hızının testini gerçekleştirdik. Gördük ki testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok.” dedi. 18 Mart 2017’de temeli atılan köprünün uzunluk açısından en uzun, orta açıklıklı köprü olması dolayısıyla dünya rekortmeni olacağını belirterek, köprünün 29 Ekim 2023’te açılmasının planlandığını hatırlattı. Köprü ve yolların güzergahı içinse pazarlıkların başlayacağını ifade etti.

KANAL İSTANBUL'DA GÜZEERGÂH KESİN DEĞİL

Bakan Arslan’ın verdiği bilgiye göre Kanal İstanbul’un 5 ayrı güzergâhıyla ilgili tatlı su, ekolojik denge, kentsel dönüşümle ilgili insanları mağdur etmeyecek ve yapılaşmaya uygun zeminler konusunda çalışılıyor. Sondajlar devam ediyor. Bu sondajlar sonucunda 5 güzergâhtan birine kesin karar verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesindeki güzergâh ise tek değil ve netleşmedi. Bakan Arslan ayrıca 3. havalimanı inşaatından çıkan hafriyattan, 3 farklı ada yapılıp yeşillendirileceğini ifade etti.

YENİ HAVALİMANINA İLK UÇAK ŞUBAT 2018'DE

İstanbul yeni havalimanına ilk uçak Şubat 2018’de. 29 Ekim 2018’de ise şirketlerin taşınması tamamlanarak uçuşlara açılacak. Atatürk Havalimanı ise kent için nefes alma alanının yanı sıra VIP ve eğitim uçuşlarına açılacak.

YERLİ TREN İHALESİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL

Millî ve yerli lokomotif ve vagon için çalışmalar sürüyor. Hazırlıklar tamamlandığında seri üretim başlayacak ve ilk etapta 96 setin en az yüzde 70’i yerli üretilecek. Gebze-Halkalı hattı da 2018 sonuna yetişecek.