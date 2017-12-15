Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük, “Promosyonlardan kartlara yapılan yüklemelerin çoğu yıl sonunda siliniyor. Hatta bazı bankalar 1 aylık kullanım hakkı veriyor. Bunlara dikkat edilmeli. Bu puanları kontrol edin ve mutlaka kullanın.” dedi. Bu puanların kazanılmış hak olduğunu tüketici kullanıncaya kadar silinmemesi gerektiğini söyleyen Küçük, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi.