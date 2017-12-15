Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

İnternette iş arayanların ise sadece yüzde 10’unu mavi yakalılar oluşturuyor. ‘Mavi yakalı’ arayan patronlar, genelde geleneksel yöntemlere başvuruyor. Ya yakınlarına söylüyor, ya da işletmenin camına “eleman aranıyor” şeklinde yazı asıyor. Aradıkları işçiyi de çoğu zaman bulamıyorlar. ‘Mavi yakalı’lar ise çoğu zaman asgari ücretle çalışıyor, “Evim, işime yakın olsun” istiyor. Böyle olunca sık sık iş değiştiriyorlar. Kariyer.net, hem işveren hem de personel tarafında yaşanan bu sıkıntıları gidermek amacıyla, sadece ‘mavi yakalı’ çalıştırana ve çalışana özel bir uygulama geliştirdi. “İşin Olsun” uygulamasını 2 ay önce devreye aldıklarını belirten Genel Müdür Fatih Uysal, şunları anlattı: Şimdiye kadar 700 bin indirme, 400 bin aylık tekil kullanıcı, 60 bin ilan sayısı ve 20 milyonun üzerinde görüntülemeye ulaştık. ‘İşin Olsun’ uygulaması ile, mavi yakalıları, işverenlerle kolayca buluşturmayı ve böylece istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu uygulamaya giren mavi yakalı adaylar, il/ilçe/mahalle/kapı numarasına kadar inerek, iş arama ve işverenlere telefonla doğrudan ulaşma imkanına sahip oluyor. Yani iş için işveren ile görüşebiliyorlar. Böylece hemen iş bulabiliyorlar. İşverenler de ücretsiz ilan yayınlayarak aradıkları elemana kolaylıkla kavuşuyor...