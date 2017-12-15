Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılında büyümesini sürdürdü. Fon büyüklüğü 2017’de de (29 Eylül itibarıyla) 73 milyar 96 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yıl sisteme giren çalışan sayısı 3 milyonu geçti. Her türlü zorluğa rağmen büyümesini gerçekleştiren BES’e katılım rekor kırdı. 14 yıldır yürürlükte bulunan BES’teki katılımcı sayısının yarısına bir seneden kısa sürede ulaşıldı.



REKORA KOŞUYOR



Hazine Müsteşarlığının Sigortacılık Sektörü Göstergeleri kitapçığına göre, BES’teki kişi sayısı 2015’ten bu yana artmaya devam ediyor. 2015’te sistemdeki kişi sayısı 6 milyon 38 bin 432 kişi iken, bu sayı 2016’da 6 milyon 625 bin 759’a, 2017’de ise (29 Eylül itibarıyla) 6 milyon 839 bin 860’a yükseldi. Yıllar boyunca sistemdeki fon tutarında da artış oldu. Fon tutarı 2015’te 47 milyar 999 milyon lira, 2016’da 60 milyar 848 milyon lira, 2017’de de (29 Eylül itibarıyla) 73 milyar 96 milyon lira olarak gerçekleşti.



Şirketler, emeklilik yatırım fonlarının genel dağılımına bakıldığında, fonların yüzde 40,37’si tahvil-bonoda kullanıyor. Geri kalanları ise altın, eurobond, yabancı menkul kıymetler, katılma hesapları, pay, repo-ters repo, takasbank para piyasası, vadeli mevduat, vadeli işlemler nakit teminatları, özel sektör borçlanma araçlarında değerlendiriliyor.



DEVLET KATKISI DA ARTIYOR



Devlet katkısı tutarı; 2013’te 1 milyar 225 milyon lira, 2014’te 1 milyar 814 milyon lira, 2015’te 2 milyar 427 milyon lira, 2016’da 2 milyar 937 milyon lira, 30 Eylül 2017 itibariyle de 2 milyar 455 milyon lira olarak gerçekleşti.2013’te 129 milyon lira ile en fazla devlet katkısı ödenen ay mayıs, 2014’te 157 milyon lira ile ekim, 2015’te 213 milyon lira ile aralık, 2016’da 263 milyon lira eylül, 2017’de de 290 milyon lira ile ocak ayı oldu.



Bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emekliliğe otomatik katılım sisteminde, 27 Ekim itibarıyla 3 milyon 371 bin 203 çalışan katıldı. Toplam fon büyüklüğünün 1,4 milyar liraya ulaştığı sistemde, bu büyüklüğün yüzde 63'ü faizsiz, yüzde 37’si ise faizli fonlarda değerlendirildi. Sistemden ayrılma oranın ise yaklaşık yüzde 50 oldu.