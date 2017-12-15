Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO), kent ile özdeşleşen lezzetlerden "Antep katmeri"nin coğrafi işaret olarak tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonuçlandı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Antep katmerinin 7 Aralık itibariyle coğrafi işaret belgesiyle tescillendiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel bir ürününün daha tescil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu, yöresel ürünlere sahip çıkmanın ve markalaştırmanın güçlerine güç katacağını belirtti.

Gaziantep'in Türk sanayisi ve ticaretinde çok önemli bir yeri olduğuna işaret eden Konukoğlu, "Şehir olarak birçok alanda çeşitli kültürel zenginliklerimiz var. Bunlardan birisi de dünyanın da bildiği mutfağımızdır. Gaziantep mutfağı seneler boyunca çeşitli geleneklerin, kültürlerin harmanlanmasıyla oluşmuştur." ifadesini kullandı.

Konukoğlu, Türkiye'nin lezzet haritasına göre, çeşit açısından en zengin mutfağa sahip ilin Gaziantep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep mutfağı 500 çeşit yemek ve tatlıdan oluşuyor. Katmer de yöre mutfağının vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor. GSO olarak, milli kültürümüzün bir parçası olan yöresel yemeklerimizin özellikleri ve lezzetinin korunup tanıtımı için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda Antep katmeri de coğrafi işaret tescili alan ürünlerimiz arasına girdi.

Antep katmerini tescil ettirerek yöresel ve özgün özelliklerini koruduk. Ülkelerin ve şehirlerin gelişmesi artık markalarla oluyor. Türkiye'nin her ilinin meşhur ürünleri var. Yüzyıllardır bu kültür ürünleri yaşatılıyor. Bunların her biri bölgesel kalkınma için birer ekonomik fırsat. Bütün şehirlerimizin yöresel ürünlerine sahip çıkarak markalaştırması, ekonomiye kazandırması gerekiyor."

Antep katmeri

Antep katmeri, içine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlı.

Genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday unu kullanılıyor. Antep katmerine tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şeker veriyor.