Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli tankta seri üretimin 2019 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

Daha önce Kasım ayında konuşan üst düzey bir yetkili, üç şirketin Altay tankı için verdiği teklif evrakının yaklaşık 12 sandıktan oluştuğuna işaret ederken, evrakın değerlendirilmesinin uzun süreceğini, ancak maksimum 3 ay içerisinde bu ihalenin sonuçlanacağını söylemişti.

250’si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için çıkılan ihalede üç teklif alınan Altay Tankı projesinde, Türkiye’nin hedefi ihaleyi maksimum 3 ay içerisinde tamamlamak.

Tankın motoru konusunda Türkiye’nin bir endişesinin bulunmadığının altını çizen yetkili, "Altay Tankı’nın motorunu bulamadık, bulamıyoruz" şeklinde bir algının doğru olmadığını belirtirken, Almanya’dan olumsuz bir yanıt gelmesi durumunda alternatiflerin değerlendirileceğini, "farklı bir motor bulunup, tankın içine konulacağını" söyledi.