Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 50 baz puanlık faiz artırımı döviz depo ihalesinde Türk Lirası'na verilen orana da yansıdı.

TCMB, 11:00da açtığı ihalede TL faizini yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltti.

Dolar faizi de dün Fed'in faiz artışını takiben 25 baz puan yükseltilerek yüzde 1,50'ye taşınmıştı. Dün makas TL aleyhine 25 baz puan daralmışken ilk kez sıfıra inen talep, bugün 25 baz puan lehte açılması ardından limiti aştı ve 1,81 milyar dolar oldu.

18 Ocak'tan beri her gün 11:00'da açılan ve sonuçları 11:45'te ilan edilen swap ihalelerinde miktar ise 6 Nisan'dan bu yana 1,25 milyar dolar olarak uygulanıyor.

TCMB, dünkü toplantısında geç likidite penceresinde (GLP) 50 baz puan artışa gitti ve fonlamanın tamamını gerçekleştirdiği bu faizi yüzde 12,75 olarak belirledi.