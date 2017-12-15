Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları yönetimi, düşük maliyetli taşıyıcı markası AnadoluJet'in bünyesinde bulunduğu THY'den ayrılarak yeni bir şirket olmasını değerlendiriyor.

Forbes yazarı Martin Rivers'ın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüşmesine dayandırarak aktardığı habere göre AnadoluJet'in ayrılmasıyla ilgili yönetim kurulunun değerlendirme talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bilal Ekşi, kararın yıl sonunda verileceğini ve bu noktada AnadoluJet'in filosunun geliştirilmesiyle ilgili planların da yapılacağını açıkladı. Ekşi, firmanın ayrılması durumunda genişlemesini THY'den ikinci el uçak alarak gerçekleştirebileceğini de belirtti. Kabin içlerinin de bu doğrultuda yerel standartlara göre düzenlenmesi muhtemel.

PEGASUSLA REKABET

Çoğunluğu Ankara Esenboğa Havalimanından olmak üzere AnadoluJet adına THY ve SunExpress'ten an itibarıyla 32 adet Boeing 737-800 uçakla sefer yapılıyor. AnadoluJet aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını da kullanıyor.

Rivers'ın haberine göre Sabiha Gökçen'i ana üssü olarak kullanan ve Esenboğa'yı da kullanarak büyüme hamlesine hız veren bir başka düşük maliyetli taşıyıcı Pegasus karşısında AnadoluJet rekabetçi bir yanıt vermeye hazırlanıyor.