Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2017'yi tarihi zirvelerle kapatacağını aktardı.G20 içinde, üçüncü çeyrekte Türkiye'den hızlı büyüyen olmadığını dile getiren Zeybekci, Çin'e ve Hindistan'a bile fark attıklarını, yılı yüzde 6-7 bandında bir büyüme ile kapatacaklarını söyledi.Bakan Zeybekci, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı tüm sıkıntılara ve algı operasyonlarına rağmen net ihracatını ciddi düzeyde artırdığını kaydederek, hizmet ihracatında yüzde 17'nin üzerinde bir artış yaşanacağını bildirdi.

"İhracatçılarımızın artık hedefi e-ticaretle tüm dünya"



Nihat Zeybekci, ihracatta teknoloji ve markalaşmayla ilgili çok destek verdiklerini, geçen yıl verdikleri desteklerde en büyük payı markalaşmayla ilgili bölümde gerçekleştirdiklerini vurguladı.E-ticaretin büyük bir dalga haline geldiğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin ya bu dalganın üzerine çıkarak yolculuğuna devam edeceğini ya da dalganın altında kalacağını bildirdi.

Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dalganın altında kalmamak için 2017 yılı sonu itibariyle 10 bin ihracatçımızı e-ticaret sitelerine üye yapıyoruz. Yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığı, hükümetimiz tarafından, yüzde 20'si de TİM'in ortak fonlarından karşılanıyor. Şu anda yüzde 100'ü karşılanıyor. 2018'de hedefimiz 30 bin. Yani artık ihracatçılarımızın hedefi fiziki olarak gidebildikleri pazar değil hedef tüm dünya. Tüm dünyanın bütün noktalarına onları ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"2018'de 50 milyar doları geçeceğiz'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyada ilk defa 2008'de hizmet sektörünün istihdamının tarım sektörünü geçtiğini belirterek, Türkiye'de hizmet sektörünün payının yüzde 53 olduğunu, bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceğini bildirdi.Türkiye'nin hizmet ihracatında geçen yıl yaşanan olumsuzluklardan bahseden Zeybekci, bu rakamın 2017'de toparlanacağını aktardı.Zeybekci, "2018'de hizmet ihracatımızda dünyanın ilk 10'unda olma yolculuğuna hızlı bir şekilde katılacağız ve 50 milyar doları geçeceğiz. Bunun için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.Hizmet ihracatçılarına verilen desteklere değinen Zeybekci, güncellenmesi beklenen Gümrük Birliği'ne hizmet sektörünün de dahil olacağını kaydetti.

KDV iadeleri



Bakan Zeybekci, KDV iadelerine ilişkin, "Sayın Maliye Bakanımızın en son söylediği konuyu söylemeyi unuttum. KDV ile ilgili konu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki şeklini aldı. Son karar haline dönüştürerek önümüzdeki günlerde güzel bir karar ve haber halinde (Maliye Bakanı Naci Ağbal) duyuracak." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.