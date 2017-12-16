Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Gelecek yıl 21 Nisan’dan itibaren hermetik kombilerin satışı ve ithalatı yasaklanacak. 10 yıl içerisinde eski kombilerin yerini tamamen yoğuşmalı kombilere bırakması beklenirken, dönüşümle birlikte cari açık 1 milyar dolar azalacak. Yoğuşmalı kombilerin konvansiyonel kombilere göre yüksek oranda enerji tasarrufu sağladığını ve doğa dostu olduğunu belirten Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun verilerine göre 2016 yılında Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatı 16 milyar dolardır. Bu tutarın yüzde 25’inin hane halkı tarafından evlerde kullanıldığı öngörülmektedir. Hermetik baca teknolojisi ile ortam havası yerine dış havayı kullandığı için daha güvenli olan, daha düşük Nox seviyesi ile çevre dostu olan yoğuşmalı kombi ve akıllı oda termostatı kullanıldığında, evin izolasyon ve coğrafi konumuna göre yüzde 25-35’ e varan doğalgaz tasarrufu sağlanabiliyor. Bu da hane başına ısıtma giderinin yıllık 500 TL civarında düşmesi anlamına geliyor. 2018 Nisan ayında devreye girmesi beklenen ErP (Enerji ilişkili ürünler) yönetmeliği doğrultusunda, teorik olarak tüm haneler yoğuşmalı kombi kullanırsa, Türkiye’nin yıllık 1 milyar dolarlık enerji harcamasının içeride kalmasını bekliyoruz” dedi.



DOĞU’DA SATIŞLAR ARTTI

Avdel, Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de kombi pazarı yıllık 1 milyon 100 bin adet civarında. Bunun yaklaşık 650 bin adedini hermetik kombiler oluşturuyor. Yani sadece üçte birini yoğuşmalı kombiler oluşturuyor. Bizim satışlarımızın yüzde 75’i ise yoğuşmalı kombilerden oluşuyor. Sektörümüzün yıl sonunda yüzde 7-8 civarında büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Kentsel dönüşüm ve verilen teşviklerle sektörün büyüdüğünü anlatan Avdel, “Doğalgaz arzı ile birlikte Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da ciddi satış rakamlarına ulaştık. Adana’da iki kat büyüdük. Mardin, Bitlis, Adıyaman, Iğdır, Muş gibi bölgelere doğalgaz gitmesiyle büyüme gösterdik. Ayrıca İç Ege ve Akdeniz bölgesinde de satışlarımızı artırdık. 2018’de de yolumuza aynı hızla devam edeceğiz. 2018 yılında büyük kapasiteli sistem çözümleri, yenilenebilir enerji ürünleri ve VRF klima alanında büyümeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kombi satışlarında 100 bin adedi geçti

Türkiye’de 25’inci yılını dolduran Vaillant, 2017’de rekorlara imza attı. Kombide pazarın üzerinde büyüme ile tarihinde ilk defa 100 bin satış sınırını aşan Vaillant, cirosunu da yüzde 51 büyüterek, 2020 yılı için belirlediği “cirosunu ikiye katlama” hedefini de öne çekti. 2017 yılını 370 milyon lira ciro ile kapattıklarını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, ayrıca 2017 yılında yoğuşmalı kombi pazarında yüzde 80, şofbende yüzde 57, panel radyatörde yüzde 30, klimada yüzde 16 ve ısı pompasında yüzde 5 büyüme kaydettiklerini söyledi.