Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik hizmetlerinin üst seviyeye çıkarılması için geliştirilen ve Jandarma tarafından kullanılan akıllı gözlük TAKBUL, Simülasyon Bilim ve Teknolojileri (SimBT) şirketleri tarafından üretildi.

Donanımı ithal, yazılım sistemi jandarma muharebe sınıfından emekli olmuş bir grup asker ve ODTÜ’den bazı profesörlerce geliştirilen akıllı gözlük, güvenlik hizmetleri için üretildi. Yüzde 100 yerli akıllı gözlük, ilk kez Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yol kontrolü yapan jandarma tarafından kullanıldı.

HEM EKRANI HEM DIŞARIYI GÖREBİLİYOR

TAKBUL’u kullanan jandarma, gözlükle sürücülerin ehliyetlerini, yolcuların kimliklerini ve araçların plakalarını kontrol etti. Sürücülerin ve yolcuların ilgi odağı olan akıllı gözlük üzerinden elde edilen veriler, SIM kartlı mobil ağ üzerinden İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) veri tabanına ulaştırıldı. Kişiler hakkındaki arama ya da yakalama kararını, kimlik bilgileri, ehliyet ve pasaport gibi kimlik bilgilerini saniyeler içinde jandarmaya ulaştırdı. Belgelerde veya plakada bir suç unsuruna rastlandığında kırmızı ışıkla kullanıcıyı uyaran gözlük, uyarının hangi konuda verildiğini de ekranda gösteriyor. Eğer bir soruna rastlanmazsa gözlükte yeşil renk yanıyor.

TAKBUL’u kullanan güvenlik görevlisinin ekranı bilgisayar ekranı gibi görmesinin yanı sıra dış mekânı da rahatlıkla görmesini sağlayan gözlük, görsel iletişim yanında sesli iletişim sorgularını da yapabiliyor. Üzerinde kamera sistemi bulunan gözlüğün yalnızca uygulama noktalarında değil, seyyar olarak farklı görev bölgelerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

GÖZLÜK TAKAR GİBİ TAKILMASI YETERLİ

Türkiye’de şimdilik 20 tane bulunan TAKBUL’u kullanacak görevlilere, Ankara’da özel bir kurs verildi. Sistem, şehirlerarası otobüslerle yolculuk yapıldığı esnada da sıkıntısız bir şekilde işledi. Kontroller, yolculardan kimlik kartları istenmeden kısa sürede tamamlandı. TAKBUL’un üretici şirketi SimBT’nin yetkilisi Sevil İpekkan, açıklamalarda bulundu.

Pilot uygulama olarak 20 adet kullanıma sunulduğunu söyleyen İpekkan, “Ürün çok ergonomik ve kullanıcının gözlük takar gibi takması yeterli. Gözlük gördüğü her şeyi veri tabanıyla eşleştirebiliyor ve birkaç saniye içinde asker kaçağı, sahte plaka gibi analizler yapabiliyor. Plakayı sesli söylediğinizde de analiz gerçekleşiyor” bilgisini verdi.

ÇOK GİZLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMÜŞ PROJE



2009’da çalışma tabanının oluşturulduğunu, 2 yıldır Ar-Ge çalışması yaptıklarını kaydeden İpekkan, “Bu proje çok gizli bir şekilde yürütüldü. Bu yüzden TÜBİTAK’la bile çalışmadık” dedi.

Ürünün sayısını hızlı bir şekilde artırabileceklerini söyleyen İpekkan, “Gözlüğün donanımı ithal ancak yazılım tamamen yerli. Gözlüğü değerli kılan zaten yazılımı. Güvenlik boyutunda hassas çalışıldı. Bodrum’da pilot olarak dağıtıldı. Jandarma ürünü çok beğendi ve ileride tüm jandarma birliklerinin kullanmasını bekliyoruz. Özellikle şehir giriş çıkışlarında büyük kolaylık sağlıyor. Güvenlik kameralarının yetmediği noktada gözlükler destek oluyor” diye konuştu.

TAKBUL’un kısa zamanda popüler olduğunu söyleyen İpekkan, “Telefonlarımız susmuyor. Yurtdışından da çok talep var. İhraç etmeyi düşünüyoruz. Bu kadar talep beklemiyorduk. Ancak bu ürünü almak cep telefonu almaya benzemiyor. Tek tek satılmıyor. Sorgulama yetkisi olan kişiler dışında kullanılamaz. Suiistimal edilmemesi için dikkat ediyoruz” dedi.

Habertürk