Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 140,46 puan (yüzde 0,57) artışla 24.792,20 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 14,35 puan (yüzde 0,54) kazançla 2.690,16 puana çıkarak rekor tazeledi.

Gün içinde tarihinde ilk kez 7 bin puanı aşan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise kapanışa yaklaşırken kazançlarının bir kısmını geri verdi. Endeks, buna karşın, dünkü kapanışa kıyasla 58,18 puan (yüzde 0,84) primle 6.994,76 puana çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesinden kapanmış oldu.

Analistler, Cumhuriyetçilerin geçen cuma açıkladıkları ortak vergi tasarısının yıl bitmeden yasalaşacağına yönelik beklentilerin hisse senetlerine yönelik risk iştahını artırdığına işaret ediyor.