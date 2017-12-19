Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda 2018 bütçesi üzerine konuşan Zeybekci, 2017’de bugün itibarıyla verilen teşvik belgelerinin adet bazında yüzde 51, istihdam bazında yüzde 61, rakam bazında yüzde 80 geçen yıla göre artış yaşandığını ifade etti.

‘İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ’

Türkiye’nin global ekonomide kendi oluşturacağı firmalarla önümüzdeki döneme damga vuracağına dikkati çeken Zeybekci, “Türkiye, her şeye rağmen son çeyrekte dünyada büyümede bir numara olmuş ve toplamda baktığımız zaman da 7.4’lük büyümesiyle de yine de dünyada bir numara olmuş G20’de, OECD üyesi ülkelerde. Her yıl 1.1 milyon vatandaşına istihdam sağlamak zorunda olan Türkiye, yüzde 6’nın altında büyümeyi sağlarsa zarardadır, ziyandadır” diye konuştu.

‘2018’DE BÜYÜME SÜRECEK’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet ve daha ilerisine geçmek için yarış içinde olduklarını söyleyen Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Bu yarışta tabii ki bize çelme takmak isteyenler olacaktır. 236 milyar dolarlık milli gelirin olduğu bir dönemde, toplam vergi gelirlerinin yüzde 87’sini faiz olarak alanlar, bugün 870 milyar dolara gelmiş olan Türkiye’nin vergi gelirlerinin yüzde 87’sini tekrar almak isteyeceklerdir. Bugün yüzde 10, hedefimiz bu yüzde 10’u da vergi gelirlerinden sıfıra indirmek, hedef bu” ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ayrıca, “2018’de Türkiye yine büyümeye devam edecek. 2018’de Türkiye, 170 milyar dolarlık ihracat hedefini de geçecek” diye konuştu.