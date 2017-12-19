Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de sondaj yapmak için kullanacağı Deepsea Metro-2 isimli gemi ay sonunda Türkiye’ye geliyor.

Milliyet'in haberine göre, Norveç’in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda limanından yola çıkan geminin 31 Aralık’ta Türkiye’ye ulaşması öngörülüyor.

Türkiye, sismik çalışmaları halen kendi petrol ve gaz arama gemileriyle yürütürken, TPAO tarafından kullanılacak olan bu platform, Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi olacak.

Sondaj gemisinin Akdeniz’deki çalışmalarına önümüzdeki yılın başında başlaması hedefleniyor.

KARADENİZ AKDENİZ HATTI

Türkiye’nin envanterine dahil edilecek olan Deepsea Metro-2, gelişmiş sondaj gemilerinden biri olarak biliniyor. Bu gemiyle bundan böyle Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. Güney Kore yapımı olan ve Hyundai imzasını taşıyan Deepsea Metro-2 sondaj gemisi 2011’de hizmete girdi. Yaklaşık 229 metre uzunluğundaki gemi, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip durumda.

ALBAYRAK: KUSURA BAKMAYIN...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TPAO’nun sondaj çalışmaları konusunda “Özellikle Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz, umutluyuz” görüşünü paylaşmıştı.

Albayrak, Türkiye’nin sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, şu açıklamayı yapmıştı:

“İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılan ve bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek. Türkiye daha sondajı yapmadan, ‘Türkler gaz buldu’ yaygarası koparılmaya çalışıldı. Siyaseten bu manipülatif haberlerin arkasında neler olduğunu biliyoruz. Biz adımları rasyonel ve bilimsellik içinde atarsak, o gün gelecek. Kimse Akdeniz’i kendi babasının denizi, kendi zenginliği sanmasın. Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı kendi münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın.”