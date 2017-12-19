Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada BİST 100 endeksine Net Holding, Bera Holding, Doğtaş Kelebek, Işıklar Enerki, Borusan Mannessmann, Sinpaş GYO ve İhlas Gayrimenkul alınacak. Çelebi, Yazıcılar Holding, İzmir Demir Çelik, Alkim Kimya, Konya Çimento, Alcatel Lucent ve Trabzonspor Sportif hisseleri ise söz konusu dönemde BİST 100 endeksinden çıkarılacak. Ayrıca Şekerbank, Gözde Girişim ve Net Holding BİST 50 endeksine alınırken Mavi Giyim, Doğuş Otomotiv ve Tat Gıda ise BİST 50’den çıkarılacak.