Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Havacılık ve demir yolu ulaşımında merkez ülke olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye daha fazla yabancı firmanın radarına giriyor. Merkezi Madrid’de bulanan Amadeus Türkiye’nin potansiyelini görerek hedef pazar olarak seçti. Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, Amadeus’un her 5 sene 5 ülke seçip bu ülkelere ekstra önem verdiğini belirterek, Türkiye’nin de bu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye’de seyahat acentelerine yazılım ve alt yapı desteği sunduklarını belirten Willems “Bu sektörde Amadeus’un bir konsepti var; her 5 sene, 5 ülke seçip bu ülkelere ekstra önem veriyorlar. Türkiye, Rusya, Çin ve Brezilya şu anki odak ülkeler. Burada çok potansiyel var, çok fazla iç seyahat var. Türkiye’de yüzde 70 pazar payı ile lideriz. Otel rezervasyonundan uçak bilet satışına kadar seyahatin her alanında varız. Acenteler için web servis üzerinden bir altyapı sunuyoruz. Amadeus Go diye yeni bir projeye başladık. Acenteler hazır bir şablon üzerinden online sitemde aylık olarak yer alabiliyor. Böylelikle web servis yatırımına gerek kalmadan istenilen süre boyunca hizmet alabiliyor. Mobil uygulama hizmeti de veriyoruz” dedi.

TCDD’Yİ YURT DIŞINA TAŞIYACAK

3. havalimanı ve demir yolu yatırımlarına da dikkat çeken Willems, Türkiye’nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Havalimanının yanı sıra demir yolunda da olmak istediklerini vurgulayan Willems, TCDD’nin ile görüşme hâlinde olduklarını bildirdi. Willems “Görüşmelerde son noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Demir yollarının altyapısı şu an çok eski. Online hâline getireceğiz. Yazılımlarımızla TCDD’yi yurt dışına açacağız. Böylece Almanya’daki bir yolcu oradaki acente üzerinden daha Türkiye’ye gelmeden TCDD’den hızlı tren bileti alabilecek” dedi.

SANAL GÖZLÜK İLE BİLET ALACAĞIZ

Eric Willems, seyahatte sanal gerçeklik teknolojilerinin ön plana çıkacağını belirterek “Müşteri acenteye gittiğinde gözlük takıp rezervasyon yapmak istediği oteli görebilecek” dedi. Willems, ayrıca chatbot teknolojisi ile chat yoluyla bilet satışa yapılabileceğini kaydetti.