Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? Dün güne 3,8609'dan başlayan ve en düşük 3,8209'a kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 3,83'ün hemen üzerinden tamamladı.Peki 19 Aralık dolar euro kaç lira? Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlaması sonrası 3,8409'a kadar çıkarken, yüzde 0,2 artışla 3,8385 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 4,5289 seviyesinden alıcı buluyor. Uzmanlar, ABD'de vergi reformunun bu hafta yasalaşabileceğine ilişkin haberlerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, veri akışının zayıf olması dolayısıyla konuya ilişkin gelişmelerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,22 yükselişle 110.489,12 puandan başladı.

16:30 Uzlaşmalı vadeli döviz ihalesi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 253 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,85384, en düşük fiyat 3,85110, en yüksek fiyat 3,85610 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,85077 olarak gerçekleşti.

10:00 Altının gramı yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 155,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.043 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1.263,1 dolardan işlem görüyor.

09:55 BIST yükselişle başladı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,22 yükselişle 110 bin 489 puandan başladı. Endeks açılışta Halkbank, İş Bankası ve Akbank ile yükseldi.

08:15 Dolar/TL'de Ramaphosa rahatlığı

Güney Afrika'da yapılan seçimlere yönelik beklentilerle değer kazanan Güney Afrika randı öncülüğünde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel bugün dolar/TL 3.83' seviyesinin altına kadar geriledi.

Dün gerçekleşen seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı Cyril Ramaphosa ANC liderliğine seçildi. ANC liderliği için Ramaphosa ile Zuma'nın desteklediği eski eşi aynı zamanda eski bir bakan olan Nkosazana Dlamini-Zuma aday gösterilmişti. Önceleri sendikacı iken daha sonra iş dünyasına geçen Ramaphosa şimdi Güney Afrika'nın en zengin insanlarından biri.

08:00 Asya borsalarında yükseliş

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Avustralya borsası yüzde 0,6, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Şanghay yüzde 0.4 yükseldi.

Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.2 gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi ilk baştaki kazanımlarını geri vermesinin ardından son olarak yüzde 0,05 artıdaydı.

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısı Kongre'den geçmeye daha da yaklaşırken, Wall Street kurumlar vergisinin düşürülmesine ilişkin artan iyimserlikle rekor seviyeleri gördü.

Küresel piyasalar, Başkan Donald Trump'ın vergi tasarısını kabul ettirme becerisine ilişkin değişen beklentilerle son haftalarda baskı altında kaldı.