Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet alışverişi yapmayan kart kullanıcılarının, dolandırıcıların açık hedefi olmasını önlemeyi amaçlayan düzenleme, kredi kartları ve banka kartlarının yanlış ve bilgisiz kullanımını da önlenmeyi hedefliyor. KPMG Türkiye Şirket Ortağı Av. Onur Küçük, düzenlemenin sadece bu tarihten sonra gerçekleştirilecek online alışverişi değil geçmişte satın alınmış ve ödemesi düzenli olarak kredi kartından yapılan sanal alışverişlere ilişkin talimatların da etkileyeceğini belirterek “Kredi kartı ile düzenli ödeme talimatı verilen sanal alışverişleri ve akıllı cihaz ile yapılan uygulama satın alımlarında her ne kadar kredi kartı/banka kartı bilgileri sisteme önceden işlenmiş olsa da, yeni düzenleme ile birlikte bu ödemelerin otomatik olarak aynı şekilde devam edebilmesi için kredi kartlarının/banka kartlarının internet üzerinden kullanıma açılmasına onay verilmesi gerekiyor” dedi.