Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik İSTANBUL

Dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında; bir taraftan müşteriye sunulan hizmetleri ve iş yapış süreçlerini teknolojik gelişmelere adapte eden, bir taraftan da şubelerini buna göre yeniden tasarlayan İş Bankası, her yıl teknolojiye 500 milyon TL’lik yatırım yapıyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezinde (TUTOM) düzenlediği basın toplantısında, bankanın dijitalleşme ve teknoloji alanındaki çalışmalarını aktardı. Dijital dönüşüm programını 2014 yılında başlattıklarını, 15 milyon civarında müşterisi bulunan bankada 1.364 şube ve 25 bine yakın çalışan ile hizmet verildiğini, günde ortalama 100 milyon işlemin gerçekleştirildiğini belirten Aran; bilişim teknolojileri alanında yaklaşık 1.600 kişilik bir kadro ile çalıştıklarını söyledi.

Aran, şöyle konuştu: İş Bankası tarihinin en büyük dijital altyapı dönüşüm projesi olan ve 155 milyon dolarlık yatırım yapılan Atlas Veri Merkezi ile bankamız; kesintisiz, güvenli ve hızlı veri akışı sağlıyor. TUTOM için de 2009-2012 arasında 200 milyon TL’lik yatırımın söz konusu. Banka olarak öncelikle, arkada sağlam bir sistem kurguluyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde, İş Bankasında dijital bankacılığın yükselişi hızla devam ediyor. İş Bankasında artık bankacılık işlemlerinin yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, şube dışı kanallara kaydı. İşCep kullanan müşteri sayısı 5 milyonu aştı. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde bankacılığın yapılış şeklinin değişeceğini düşünüyoruz. Bugün bankacılık; internet veya cep telefonumuza girmek, kendimizi tanımlamak, sonra bir işlem seçmek ve işlemin sonuçlarını görmek şeklinde yapılıyor. Bundan sonra ise bankacılık yapma şekli konuşmaya, diyaloga dayalı olarak değişecek. Bu açıdan yapay zekâ, bankacılık işlemlerini anlama şekli olacak.