Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ediyor. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olur diye toplanan taraflar, 2018 asgari ücret zammını belirlemek için uğraş veriyor. Türkiye'de milyonlarca insanın asgari ücret ile çalıştığını varsayarsak; ekonomiye yön veren 2018 asgari ücret zammı görüşmeleri bir hayli önem taşır. Başbakan Binali Yıldırım, ''2018 asgari ücret ne kadar olur'' sorusu üzerine asgari ücret zammının 2018 yılında enflasyona göre belirleneceğini belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2018 asgari ücretin 2 bin lira olmasını talep etti. Türk-İş'in asgari ücret talebi ise 1,893 lira olarak belirlenirken; DİSK ''2018 asgari ücret ne kadar olur'' sorusuna ''2,300 lira olsun'' cevabını verdi. Kıyasıya pazarlıkların devam ettiği 2018 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ederken; kasım ayı enflasyon yüzde 12,98 olarak açıklanmıştı. Şuan için 1,404 lira olan asgari ücret, bu rakama göre; 1,586 lirayı bulabileceği belirtildi.

Başbakan Yıldırım, asgari ücrete enflasyona göre zam yapılacağını söyledi. Buna göre; 2018 yılında asgari ücret en az 1.586 TL olacak.



Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücrete yeni yılda enflasyona göre zam yapılacağını belirten Başbakan, "Çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermedik" diye ekledi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları devam ederken, Başbakan Yıldırım'ın verdiği bu ipucu yeni asgari ücrete ilişkin rakamı da ortaya çıkardı.

ASGARİ ÜCRET 2018 ENFLASYONA GÖRE; 1,586 TL

Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 12,98 olmuştu. Yüzde 12,98'lik artış, şu an 1,404 lira olan asgari ücreti 1,586 liraya yükseltecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMELERİNDE KİM NE KADAR TALEP EDİYOR?

Öte yandan, asgari ücret konusunda muhalefet partisinden de farklı bir öneri gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istediklerini açıklamıştı.

Türk-İş'in asgari ücret talebi 1,893 lira olarak açıklanırken, DİSK asgari ücretin 2,300 lira olmasını istemişti.

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücrette son viraja girilirken, Başbakan Binali Yıldırım’dan önemli açıklamalar geldi. Resmî ziyarette bulunacağı Bangladeş’in başkenti Dakka’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda konuyla ilgili soruya cevap veren Başbakan Yıldırım “Türk-İş’in teklifini sundu, diğer işçi sendikası DİSK de teklifini sunacak. İşveren konfederasyonu da teklifini iletecek. Bakanlık tarafları bir araya getirecek ve müzakereler yapılacak. Uygun, en iyi şartlarda ne gerekiyorsa, bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükûmetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde, makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak, en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır” dedi.

3. TOPLANTI YAPILACAK

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü defa toplanacak.

"HER KESİMİN BEKLENTİSİ KARŞILANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığının 2018 bütçesi üzerine yaptığı konuşmada asgari ücrete de değindi. Sarıeroğlu “Asgari ücrette, reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Bu, ülkemiz açısından önemli denge ücretidir. İkinci görüşmemizi yaptık. İnşallah mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak belirleyeceğiz. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız olacak” dedi.

MEVCUTTA 1,404 LİRA

Asgari ücret, hâlen bekâr bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden, net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, (teşvik indirimleri hariç) bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

"TAŞERON"DA ÇALIŞMA SAATLERİ TAMAM

Hükûmet, bir taraftan taşeronla ilgili çalışmayı tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Başbakan Binali Yıldırım “Taşeronların devlette daimî kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, pazar akşamı yaptığı açıklamada şunları söyledi: Taşeronda çalışan kardeşlerimiz merak etmesinler, yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak. Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerini 4 ay kadar daha uzatacağız. 4/C’lerin de 4/B’ye geçişleri sağlanacak. Şu anda 900 bin emekçimiz, yapacağımız çalışmaların kapsamında.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Asgari ücret talebimiz, 2018’de net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı versinler, hemen imza atalım” demişti. İşçi kesiminin talepleri şöyle sıralanmıştı: Asgari ücret geçim şartlarına uyulmalı. Maaşlar insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutar olmalı. Asgari ücret hesaplanırken de TÜİK verileri kullanılmalı. Net harcama tutarı, işçinin eline net geçecek biçimde düzenlenmeli. Asgari ücret, ayrım yapılmadan tek olarak belirlenmeli. Asgari ücrete gerekli bir iyileştirme ayrıca eklenmeli. Refahtan pay verilmeli. En düşük memur maaşı dikkate alınmalı.