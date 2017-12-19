Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 155,3 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 155,8 lira seviyesinde dengelendi.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 liradan satılıyor.

CUHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?



Cumhuriyet altını ise 1.043 liradan alıcı buluyor.



ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 artışla 1.263,1 dolardan işlem görüyor.