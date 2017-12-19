Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomenlerini markalar ile bir araya getiren INFLOW Global Summit, Türkiye ve dünyadan çok sayıda içerik üreticisi, seyahat yazarı, sosyal medya fenomeni ve marka liderlerinin katılımıyla İstanbul'da başladı.

THY Satış Başkanı Ahmet Harun Baştürk, INFLOW Global Summit'ın açılışında yaptığı konuşmada, THY'nin 300'ü aşkın farklı destinasyona uçtuğunu bildirdi.

Baştürk, "Bizim işimiz sadece misafirlerimizi A noktasından B noktasına taşımak değil. Aynı zamanda dünyayı keşfetmeleri, kendilerini keşfetmeleri için teşvik ediyoruz. Misafirlerimize bu anlamda ilham vermeye devam ediyoruz. Bunu yaparken çok genç bir filoyla çalışıyoruz. Şu an aşağı yukarı 328 tane uçağımız var. Bunların 210 tanesi yeni uçaklarla değiştirildi. Yaş ortalaması da 6,4. Sürekli olarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda misafirlerimizin de dünyanın dört bir yanını keşfetmesine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'nin yolcu taşıma sayısının 2013 yılında 48 milyon civarında olduğunu hatırlatan Baştürk, bu rakamın geçen yıl 62,8 milyona, 2017'de de 72,3 milyona kadar geldiğini bildirdi.

6 defa "Avrupa'nın en iyi hava yolu" seçildiklerini belirten Baştürk, "THY, reklam ve influencer pazarlama kampanyaları ve iletişim çalışmaları ile sosyal medyayı efektif şekilde kullanarak dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insana ulaşmaya çalışıyor." dedi.

"Hello Hope uygulamasının şu an 600 bin aktif kullanıcısı var"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün de Turkcell'in mobil operatör olarak doğduğunu, yıllar içinde hizmetlerini geliştirerek sürdüren şirketin mobil, sabit hat ve dijital hizmetlerle gelişerek yoluna devam ettiğini anlattı.

Bütün bölgede 9 ülkede aktif hizmet verdiklerini ifade eden Bütün, şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı 50 milyonun üzerinde abonemiz var. Markamızın özünde hayatı bağlamak yatıyor. Tutkumuzun bunun üzerine odaklandığını söyleyebilirim. Gerçek bir bağlantı sunmak istiyoruz. Teknoloji artık değişiyor. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz teknolojik ortam da değişiyor. Dünyanın artık bazı dijital gerçekleri var. Özellikle influencer'ların dijital hizmetler olmadan yaşayamayacağını, bizim de influencer'ın bu hizmetleri kullanmadan olmayacağımızı biliyoruz."

Turkcell'in tüketiciye sunduğu hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren Bütün, Hello Hope (Merhaba Umut) uygulamasının Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler için hayata geçirildiğini, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan 3 milyondan fazla Suriyelinin Türk toplumuna rahat entegre olabilmesi için bu uygulamayı hizmete aldıklarını söyledi.

Uygulama ile Suriyelilerin Türkiye'deki hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Bütün, "Merhaba Umut, Suriyeliler için, özellikle de başka bir dili henüz konuşmayan Suriyeli mülteciler için gerçekleştirildi. Kişi Arapça konuştuğu zaman uygulama sayesinde anında söyledikleri Türkçeye çevrilebiliyor. Dil öğrenmek için bazı Türkçe dersleri de var. Şu an uygulamanın 600 bin aktif kullanıcısı var." şeklinde konuştu.

"Dünyadan 250'ye yakın sosyal medya fenomeni İstanbul'da"

INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşin Avcı ise dünyanın en büyük influencer marketing etkinliği olan INFLOW Global Summit'a, 10 milyon ile 100 bin arasında takipçi sayısı olan, dünyanın çeşitli ülkelerinden 250'ye yakın sosyal medya fenomeninin katıldığını, fotoğraf, video ve yazılarıyla tüm dünyada milyonlarca kişinin tercihlerine yön veren içerik oluşturucuları ve sosyal medya fenomenlerinin İstanbul'da bir araya geldiğini anlattı.

Avcı, etkinlik kapsamında influencer'ların toplamda hitap ettiği insan sayısının 80 milyonun üstünde olacağını belirterek, 2018 yılında ilk uluslararası etkinliklerinin 25-27 Şubat'ta Doha'da yapılacağını bildirdi.