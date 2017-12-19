Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Taşerona kadro KHK ile verilecek. Hükûmet, yıllardır devam eden ve binlerce çalışanı ilgilendiren taşeron işçi konusuna büyük önem veriyor. Kadrolu olarak iş hayatına devam edip geleceğini güvence altına almak isteyen binlerce çalışanı ilgilendiren taşerona kadro imkanı Meclis'ten gelen bilgilerle netleşmeye başladı. Taşerona kadro KHK ile verilecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen taşerona kadro müjdesiyle birlikte yaklaşık 900 bin taşeron işçi, kadronun verileceği tarihi beklemeye başladı.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.

2018 TAŞERON İŞÇİLERİ KADROYA GEÇİŞTE MAAŞLARI ARTACAK MI?

Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın taşeron işçiler kadroya geçerken memur statüsünde olacak ama işçilerin maaşları değişmeyecek. Taşeron işçiler mevcut ücreti üzerinden maaş almaya devam edecek.

İLAVE İKRAMİYE GELİYOR...

Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken, tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın, işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde iki aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak.

Emekli olup da kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar kadro imkanından faydalanamayacak.

Taşeron işçileri kadroya geçişte maaş artışı olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Şuan için iddialar bu yöndedir. Fakat her an bir değişiklik olması muhtemeldir.