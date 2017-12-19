Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın sembol markalarından Lada, Türkiye'ye geri dönüyor. Türkiye piyasaları için son hazırlıklarını yapan marka, internet sitesini de güncelledi.



"Yine, yeni, yeniden..." sloganı ile internet sitesinden sevenlerine mesaj gönderen Lada, 2 model ile piyasada yer alacak. Bunlardan biri Niva, diğeri ise Niva Urban.



Yeni donanım ve renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa çıkacak her iki modelin de 3 ve 5 kapı seçenekleri bulunuyor.



Araçların fiyatları ise henüz belli değil. Lada'nın resmi internet sitesinde fiyatlara bakılmak istendiğinde "Ocak 2018'de açıklanacaktır" ifadesi yer alıyor.



Büyük olasılıkla yeni Lada'lar 2018'in hemen başında Türkiye yollarında olacak. (Dünya)