Rusya'nın sembol markalarından Lada, Türkiye'ye geri dönüyor. Türkiye piyasaları için son hazırlıklarını yapan marka, internet sitesini de güncelledi.
"Yine, yeni, yeniden..." sloganı ile internet sitesinden sevenlerine mesaj gönderen Lada, 2 model ile piyasada yer alacak. Bunlardan biri Niva, diğeri ise Niva Urban.
Yeni donanım ve renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa çıkacak her iki modelin de 3 ve 5 kapı seçenekleri bulunuyor.
Araçların fiyatları ise henüz belli değil. Lada'nın resmi internet sitesinde fiyatlara bakılmak istendiğinde "Ocak 2018'de açıklanacaktır" ifadesi yer alıyor.
Büyük olasılıkla yeni Lada'lar 2018'in hemen başında Türkiye yollarında olacak. (Dünya)
Rus efsanesi Lada, Türkiye`ye geri dönüyor! Yeni Lada modelleri hangileri?
19.12.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Yeni Lada'ların 2018`in hemen başında Türkiye yollarında olması bekleniyor.
Rusya'nın sembol markalarından Lada, Türkiye'ye geri dönüyor. Türkiye piyasaları için son hazırlıklarını yapan marka, internet sitesini de güncelledi.
Etiketler : lada,lada modelleri,yeni lada arabaları,
528933 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/528933.aspx
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