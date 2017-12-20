Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde gayrimenkul piyasasının gündemini faizlerin yüksek olması sebebiyle konuta olan talebin azalması meşgul ediyor. Sektörün büyük oyuncuları da konutta büyümenin sürdürülebilir olması için faiz indirimi bekliyor. 2017 yılının ilk 10 ayında 1 milyon 153 bin 610 konutun satıldığı bilgisini paylaşan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan “Ekim ayında ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde yüzde 20’ye yakın oranda azaldı. Bu da yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle kredili konut satışlarına olan talebin azaldığının bir göstergesi” dedi. Sektörün, 2017 yılında Emlak Konut GYO tarafından başlatılan 240 ay vadeli ve taksitleri bir yıl sonraya erteleyen konut kampanyaları ile canlılığını koruduğunu ifade eden Babacan “Büyüme ivmesinin devam edebilmesi ve sürdürülebilir bir boyuta taşınması için faiz oranlarının da aşağı çekilmesi gerekiyor” görüşünü aktardı.

KDV DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen, hükûmetin aldığı önlemlerle ertelenen talebin yeniden harekete geçtiğini belirten Babacan, aynı canlılığın konut satışlarına da yansıdığını söyledi. KDV’de sağlanan indirimlerin sektörde talebi artıran en önemli faktör olduğunun altını çizen İbrahim Babacan “Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek faiz oranlarından negatif yönde etkilenen sektörümüzün devlet tarafından sürekli desteklenmeye ihtiyacı var. Özellikle, kentsel dönüşüm süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması, KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi ve sektörün ihtiyacına yönelik Emlak Bankası’nın yeniden faaliyete başlaması önemle üzerinde durduğumuz konular” şeklinde konuştu.

YENİ PAZARLARA ODAKLANALIM

Babacan, yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkının tanınmasıyla birlikte özellikle referandum sonrası beklenen ilginin canlanmaya başladığını ifade etti. Sektörün uzun yıllardır özellikle Arap ve Körfez yatırımcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Babacan “Fakat Arap pazarı da artık doygunluğa ulaşmaya başlamış durumda. Bu nedenle hem sektörümüz hem ekonomimiz için Japonya, Filipinler, Singapur, Uzakdoğu gibi yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Ekonomimizdeki istikrar ortamı devam ettiği müddetçe gayrimenkule olan yabancı yatırımcı ilgisinin de devam edeceğini düşünüyoruz” öngörüsünde bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME MÜSTEŞARLIK ÖNERİSİ

İbrahim Babacan, kentsel dönüşümün sektörün en önemli sorunlarından biri olduğuna değindi. Türkiye’de 7,5 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: 2018 yılında özellikle kentsel dönüşüm süreçlerindeki bürokrasinin azaltılmasını ve çalışmaların hızlandırılması konusunda hükûmetimizden destekler bekliyoruz. Bu konu, yaklaşan deprem gerçeğinin de ayrılmaz bir parçası. Uygulamaların hızlanması ile depreme hazırlık birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken konular. Bu açıdan baktığımızda Bakanlık bünyesinde kurulacak bir Kentsel Dönüşüm Müsteşarlığı işleri mutlaka hızlandıracaktır. Ayrıca konut satışlarının önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz faizin düşürülmesi hem sektörün hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların önceliğidir.