Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle KİT’lerde çalışan işçilerin de kadro düzenlemesine dâhil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dâhil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemeyi bu yıl içerisinde yasalaştırmayı amaçlayan hükûmet, yılın bitimine sayılı günler kala çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Taşeron işçileri kadroya kavuşturacak düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılması ve ardından hızlı bir şekilde kanunlaşması yönünde adımların atılması öngörülüyor.