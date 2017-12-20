Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunu yayınladı. Raporda Türk firmalarında dijital dönüşüm konusunda farkındalığının yüksek olduğu belirtilirken en büyüm engel olarak ise maliyetler gösterildi. Raporu değerlendiren Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bu yıl dünyada en çok Sanayi 4.0’ın konuşulduğunu söyledi. TÜSİAD olarak 4’üncü sanayi devrimi konusunu Türkiye gündemimin öncelikleri arasında gördüklerini vurgulayan Bilecik, “Türkiye’nin yeni hikâyesinin bu süreçten geçtiğine olan inancımızda bir defa daha buradan ifade etmek isterim. Gerçekten ekonomi alanında yeni bir hikâyeye ihtiyacımız var. Türkiye’nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesi de kalkınması da mümkün değildir. Türkiye küresel bir güç olmak istiyor ise bir an önce kendi teknolojisi ile üretim yapmak ve başlamayacak mutlak derecede zorunludur. Bu süreci sağlıklı kurgulanması elbette fevkalade önemli bunun içinse en başta ülkemizin sanayide dijital teknoloji yetkinliğinin belirlenmesi kritiktir. Yakın bir zamana kadar bizimle aynı ekonomi rakamlarına sahip olan ülkeler ‘bunu söylerken maalesef diyorum’ bugün sanayide dijital dönüşümün başarı hikâyelerini yazmaya başladılar. Buna dikkat etmemiz gerek. ‘Dünün güneşi ile bugünün çamaşırını kurutamazsınız. Bu dönüşüm için tedbirlerimizi de dünün gerçeklerine göre alamayız” dedi. “Doların 4,0 olduğu günleri geride bırakmanın tek yolu Sanayi 4.0’ı yakalamaktır” diye Bilecik, “Ya doları 4,0 konuşacağız ya da Sanayi 4.0 konuşacağız. Sanayi 4.0 konuşmak doların veya faizin ateşini konuşmaktan daha keyifli bir süreç yaşayacağımızı inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da Türkiye’nin rekabetçiliğini daha da güçlendirmek ve uluslararası piyasalarda söz sahibi olabilmesi için dijital dönüşüm şart olduğunu söyledi. Elvan şunları kaydetti: Aksi takdirde bizim küresel ölçekte söz sahibi olabilmemiz mümkün değil. Nesnelerin interneti, bulut bilişim, yapay zeka, robotik gibi alanları üretim sistemine entegre eden bir yaklaşımı mutlaka benimsememiz gerekiyor. Bu fırsat elimizde. Biz de gerekli her türlü desteği hem bakanlık olarak hem de hükûmet olarak vermeye hazırız.

ŞİRKETLER DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA

“Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunda şu tespitleri yer verildi: Şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı nispeten daha düşüktür. Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme aşamasında olduğu görülmektedir. Şirketlerin özellikle strateji ve yol haritası ile yönetişim yetkinliklerinin düşük olduğu görülmektedir. Şirketlerin yetkinlik seviyelerinin sektörlere göre farklılaşmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, büyük ölçekteki şirketlerin sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri küçük ölçekli şirketlere nazaran daha yüksektir. Şirketler, dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu belirtmektedir.