Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hâlihazırda Dubai, Tahran, New York, Frankfurt, Londra ve Moskova gibi şehirlerde sayısı 12’ye ulaşan Türk Ticaret Merkezlerine Tokyo’da eklendi. Merkezin Tokyo’da kurulması için kiralanacak alanın büyüklüğünü belirlemek için çalışmalar başladı. Söz konusu merkezin su ürünleri, kanatlı ürünleri, yaş meyve, hububat ve şekerleme sektörlerin kullanımına açılması planlanıyor.

Kurulan bu merkezler, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu yerler olarak dikkat çekiyor. Proje doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları destekleniyor. Söz konusu destek daha önce belirlenmiş hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde ise yüzde 60 oranında veriliyor. Japonya’nın da bundan 5 yıldan bu yana her yıl hedef ülke olarak belirlendiği belirtiliyor.