Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital para birimi olarak hayatımıza giren ve para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanmasına sebep olan Bitcoin borsadaki yükselişine de devam ediyor. Ancak birçok ekonomi uzmanının mesafeli yaklaştığı Bitcoin’le ilgili önemli bir açıklama da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı’dan geldi. 24 Aralık 1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas Olarak Kabulü Hakkında Kanun’a dikkat çeken Prof. Helvacı “O hâlde Bitcoin adı verilen dijital paranın geçerli olarak kullanılabilmesi için de yasal düzenlemeler yapılması şart. Bitcoin yasal zemine oturtulmadan ekonomik hayatın içine dâhil olursa birçok mağduriyetle karşı karşıya kalınabilir” dedi. Helvacı Miras Hukuku kapsamında da Bitcoin’le ilgili hukuki zeminin hazırlanması gerektiğini vurguladı.