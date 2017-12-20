Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza yapan araçların masrafları trafik sigortası ve kasko şirketi tarafından karşılansa da, araçların plakasına işlenen ağır hasar, araç sahiplerini zarara uğratıyor. Bir taraftan sonraki yıl sigorta primi yükselen araç sahibi, bir de arabasını satarken kaza kaydından dolayı maddi kayba uğruyor. İşte araç sahiplerinin bu korkulu rüyası, sorun olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, “Aracınızın düşen maddi değerini tazmin edebilirsiniz” uyarısı yaptı. Bunun için sigorta şirketine dava açılıp ‘araç değer kaybı tazminatı’ talep edilebilecek.

GERİYE DÖNÜK DE ALINABİLECEK

Geriye dönük hakların talep edilebileceğini çoğu araç sahibinin bilmediğini söyleyen Avukat Cevahir Cem Yarım, “Hasar kaydına işlenen kaza, aracın satışı yapılırken fiyatını düşüren etkenler arasında yer almaktadır. Bu zarar, karşı tarafın sigorta şirketinden talep edilebilir. Zararın tazmininde kusur oranı esastır. Değer kaybına neden olan sürücü, kusursuz olduğunu ispat ederse tazminat ödemekten kurtulabilir.” dedi. Aracı zarar gören kişinin, sigorta şirketinden zararının karşılanmasını talep edebileceğini belirten Avukat Yarım “Aracı zarar gören kişi, karşı tarafın sigorta acentesine zararının tazmini için yazılı başvuruda bulunur. Sigorta acentesinin başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruya yazılı olarak cevap vermemesi ya da talebi karşılamaması durumunda dava açılabilir. Ya da 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurulabilir.”

ZARAR NASIL HESAPLANIR?

Araç değer kaybı tazminatı, aracın kaza yapmadan önceki ikinci el değeri ile kaza yaptıktan sonraki ikinci el değeri arasındaki fark olarak ifade ediliyor. Kazadan önce aracın değeri, modeli, kilometresi, üretim yılı ve hasar oranı dikkate alınıyor. Aracın kazalı ve kazasız piyasa değeri bulunarak aradaki fark hesaplanıyor. Ortaya çıkan miktar değer kaybı kabul ediliyor ve sigorta şirketi tarafından ödenmelidir.

10 YIL GERİYE GİDİLEBİLİR

Araç değer tazminatının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ‘Zamanaşımı’ başlığı altında düzenlenen 72/1. Maddesi’ne göre, 2 ile 10 yıl arasında zaman aşımına uğradığını hatırlatan Avukat Yarım, zarar görenin zararı, kazanın kusurlu tarafının kimliğini öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ya da kazanın gerçekleştiği tarihten başlayarak on yıl içerisinde zaman aşımına uğradığını bildirdi ve hak talebinde geç kalınmamalı.” dedi.

3.610 LİRAYA KADAR TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİ

Ülkemizde özellikle sigorta uygulamaları konusunda tüketicilerin daha çok bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu “Tüketiciler, sigorta yaptırıyor ama tazmin konusunda yeterince bilgilendirilmiyor ve almaları gereken tutarlar şirketlere kalıyor.” dedi. Hasardan dolayı araçlarını değer kaybına uğrayan tüketicileri uyaran Ağaoğlu “Vatandaşlar önce zarara sebep olan sürücünün sigorta şirketine başvuru yapsın. Taleplerine cevap alamamaları hâlinde mahkemeye başvursun. Araç ticari değilse bu konuda tüketici mahkemeleri görevli” dedi.

Bu konuda Yargıtay kararı olduğunu, tüketicilerin bunu bilerek mahkemeye gitmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu “Tüketiciler, 3.610 liraya kadar bedellerde tüketici mahkemelerine başvurmalı. Bunun için mahkemeye gitmeden önce değer kaybı konusunda ön tespit yaptırmalı. Arac 3610 liradan fazla değer kaybetmişse tüketici mahkemesinin görev alanından çıkar, mahkemeye başvurulmalı” diye konuştu.