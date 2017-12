Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafikteki araç sayısı 22 milyonu geçti ama bunların yaklaşık 8 milyonu sigortasız. Bir başka deyişle, trafikte her 3 araçtan biri her an çarpmaya hazır bir bomba gibi etrafımızda dolaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılının kasım ayında 21 milyon adet olan trafikteki araç sayısı, 2017’nin aynı ayında 22 milyon aştı. Araç sayısındaki artışla birlikte sigortasız, yani ‘suç işleyen’ araç sayısı da arttı. Kanuni bir mecburiyet olmasına rağmen zorunlu trafik sigortasına sahip araç sayısı 14,8 milyondan 14,1 milyona geriledi. Kaskolu araç sayısı ise 4,4 milyon adette kaldı. Bu da araçların yaklaşık yüzde 35’inin trafikte sigortasız dolaştığı anlamına geliyor.

GEZEN TEHLİKE TİCARİLER

Verilere göre sigortasızlık oranının en yüksek olduğu taşıt grubu kamyonlar. Trafikteki 833 bin kamyondan 522 bini, yani yüzde 63’ü sigortasız. İnsan taşıdığı için sigortası en fazla kontrol edilen otobüslerdeki sigortasızlık oranı yüzde 42 gibi çok yüksek bir oranda. Yine yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yüzde 38’inin hiçbir sigortası yok. Krediyle alındıysa, borcu bitene kadar sigortası da yaptırılan otomobiller, daha sonra sigortadan kaçınıyor. Otomobillerin 2,9 milyonu, yani yüzde 37’si sigortasız dolaşırken, kamyonetlerin yüzde 15’i, traktörlerin de yüzde 14’ü sigortasız.