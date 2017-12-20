Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Belediyesi Meclis Salonundaki ihaleye 12 firma katıldı. İhalede kapalı usulle en yüksek teklif veren ilk üç firma açık artırmaya alındı. Narven AŞ, Kurtuluş Tokcan ve Grand Kartal firmalarının katıldığı açık arttırmayı, aylık 116 bin lira teklif veren Kurtuluş Tokcan kazandı. İhale Komisyonu teklifi değerlendirecek ve 15 günlük itiraz süresinin sonunda kesin karar açıklanacak. Karar bu şekilde alınırsa, kazanan firma 31 Aralık 2040 tarihine kadar Bolu Belediyesi tarafından kiralanmış olan Gölcük Tabiat Parkında sınırlı ayni hak tesisi hakkıyla Dağ Köşkü, 25 Bungalov Ev ile Gölcük Göl Gazinosu’nu kullanma ve işletme hakkına sahip olacak. İhaleyi kazanan firma, tabiat parkından mevcut olan Dağ Köşkü ile Gölcük Göl Gazinosunu belediye tarafından kendilerine verilen proje kapsamında düzenleyerek, park içine 25 bungalov ev yapacak.