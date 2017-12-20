Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevcut kamplara ise bunun yaklaşık 1,5 milyonu katılıyor ve Türkiye’deki çocuk kampı ekonomisi 350 milyon dolarlık bir paya ulaşıyor. Türkiye’nin özellikle yaz kampı yönünden cazip yönleri sebebiyle 69 ülkeden binlerce çocuk spor, sanat, ingilizce, doğa, bilim ve liderlik içerikli kamplara katılıyor. Tahminler ise gelecek 3 yılda Türkiye, dünya kamp sektöründe söz sahibi 5 ülke arasında yer alacak.

Türkiye’de 5-17 yaş grubuna yönelik spor, sanat, İngilizce, doğa, bilim ve liderlik içerikli eğitim programları düzenleyen Geleceğin Yıldızları’nın kurucusu Fahrettin Gözet, geçmişte kamplar için yılda 200 milyon doların yurt dışına çıktığını, şimdi ise durumun tersine döndüğünü belirterek “Eskiden Türk öğrenciler kamp için ülke dışına çıkıyordu, şimdi yabancı öğrenciler Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de sayıları 10 bini bulan kampların yüzde 90’ı devlet tarafından organize ediliyor. Özel sektör ise sektörün yüzde 10’unu kapsıyor” dedi. Gözet, kampçılığın büyük bir turizm hareketi barındırdığını, bugün 69 ülkeden öğrenci gelen sektörde 4 milyar dolarlık potansiyel bulunduğunu ifade etti.

ABD'DE 14 BİN KAMP VAR

Çocuk kampları sektörü, birçok ülke tarafından tamamlayıcı eğitim olarak algılanarak destekleniyor. Bu konuda en gelişmiş ülkeler arasında Rusya, ABD, Kanada ve Japonya bulunuyor. ABD’deki 14 bin kampa 14 milyon çocuk katılıyor ve ülke ekonomisine 24 milyar dolar bırakıyor. Rusya’daki kamp sayısı ise 60 bin. Japonya ve Kanada’da kampçılık aile yapılarının bile içine yerleşmiş durumda.