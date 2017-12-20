Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? Dolar/TL yeni güne, dünkü kapanış seviyesi olan 3,83'ten başladı. Kur, dün 3.82-3.84 dar bandında sakin bir seyir izlemişti. Peki dolar düşer mi? düşecekse dolar ne zaman düşer? Dolar kuru saat 07:48'de 3.8340'dan işlem gördü. Euro/TL ise 4,54'ün üzerinde yer alıyor. İşte 20 Aralık dolar fiyatları...

Uzmanlar, Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin başına piyasalar açısından güvenilir bulunan Cyril Ramaphosa'nın geçmesinin Türk Lirası ile birlikte çoğu gelişmekte olan ülke para birimini desteklediğini, ancak TL'de görülen bu değerlenmeye temkinli yaklaşmak gerektiğini, kurda 3,85'in altında kalıcılık beklemediklerini ifade ediyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEKİ OYLAMA TEKRARLANACAK

ABD Temsilciler Meclisi, vergi reform tasarısını dün gece oyladı. Tasarı Meclis'ten geçti ancak Senato, metindeki iki maddenin "uzlaşma" kurallarını ihlal ettiğini bildirdi. Metin, ilgili maddeler çıkarıldıktan sonra Senato'da bu sabah oylanarak kabul edildi. Tasarı, bugün bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde oylanacak ve ardından Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak